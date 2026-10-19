Carlos Franganillo, Ana Blanco y Matías Prats regresan al plató de TVE para celebrar su 70 aniversario

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Los Servicios Informativos de TVE han celebrado su 70 aniversario desde que se iniciaran las emisiones con un homenaje a los pioneros de la televisión. Para ello, el TD-2 ha repasado los acontecimientos más relevantes de estas siete décadas junto a los periodistas y presentadores históricos que han pasado por la corporación.

Las imágenes de los ataques del 11-S, en Nueva York, o los del 11-M, en Madrid; la llegada del hombre a la luna, la muerte de Franco, la pandemia de coronavirus o los juegos olímpicos de Barcelona han ido acompañadas de las voces de profesionales como Matías Prats, Iñaki Gabilondo, Ana Blanco o Pepa Bueno, actual presentadora de la edición de la noche del Telediario.

También han vuelto a pisar el plató, renovado en 2026, Carlos Franganillo, Pedro Piqueras, Olga Viza, María Escario, Manuel Campo Vidal y Paco Montesodeoca. A todos ellos se han sumado las intervenciones de otros periodistas inolvidables de TVE, como Rosa María Calaf, Anna Bosch, Almudena Ariza, Beatriz Pérez-Aranda o Lorenzo Milá, entre muchos otros.

En el caso de Carlos Franganillo y Matías Prats, que presentan los informativos de los dos principales canales privados, han participado en este TD Especial "gracias a la generosidad de Atresmedia y Mediaset", ha trasladado TVE.

A lo largo del Telediario ha habido otros momentos destacados como el homenaje a Ana Isabel Cano, la primera mujer corresponsal internacional de TVE; o la presentación de El Tiempo mano a mano de Paco Montesodeoca y Mónica López, actual responsable del departamento.

El broche final lo ha puesto Rosa María Calaf, que ha reivindicado el "servicio público" del periodismo y ha agradecido a cámaras, técnicos, productores o redactores. "Volveremos dentro de 70 años. Mientras tanto, seguiremos, porque dejar de contar el mundo y la vida no entra en nuestros planes", ha concluido.

Además de sus éxitos o de sus momentos más emotivos, TVE ha querido incluir una mención a aquellas ocasiones en las que tuvieron que "rectificar". "Somos conscientes de que no siempre lo hemos hecho bien y de que nos hemos equivocado. Y no hablamos solo de cuando todo era blanco y negro y censura", ha señalado Pepa Bueno.

Esta edición especial del TD-2 se trata de una idea original y dirigida por el periodista cultural Carlos del Amor para conmemorar que Televisión Española inició sus emisiones el 28 de octubre de 1956. Además, la realización ha corrido a cargo de Antonio Casado.

El pasado 15 de octubre, fue el TD-1, con Alejandra Herranz, quien celebró el 70 cumpleaños con una edición especial en directo desde la plaza de la TVE de Robledillo de la Jara (Madrid). Por su parte, 'Informe Semanal' ofreció el sábado 10 de octubre una edición especial con Mari Carmen García Vela, cara y alma del programa durante más de una década.