Carlos Herrera (COPE) sobre su retirada de las ondas la próxima temporada: "No creo que me lo permitan"

Actualizado 25/09/2019 16:08:43 CET

Pilar García Muñiz, Carlos Herrera y Pepe Domingo Castaño en la presentación de la nueva temporada de COPE. - COPE

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El comunicador y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, se ha referido este miércoles 25 de septiembre a su retirada la próxima temporada. "No creo que me lo permitan", ha afirmado el periodista que llegó a COPE en 2015 y está vinculado a la emisora hasta 2021.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación oficial de la nueva temporada 2019/2020 de COPE, que ha tenido lugar en Madrid, Carlos Herrera ha dicho: "Yo quiero retirarme pero no me dejan".

"No lo parezco pero soy mayor. Tengo ganas de ir a ver obras por la calle. Cosas de jubilados. Con mi chándal, mi prensa deportiva, ir a los bares, pero de momento no me dejan", ha manifestado Carlos Herrera a los periodistas.

Preguntado sobre si la retirada podría producirse la próxima temporada, Carlos Herrera ha indicado que no cree que se lo permitan. "La verdad es que el contrato que tengo no sé cuando pone que acaba. Pero bueno, vamos a acabar este año y veremos el que viene", ha señalado Herrera, que ha defendido que, como posible sustituto, "todos" sus compañeros dentro de la casa "son muy buenos".

"No sólo son buenos son mejores que yo. Es una decisión que no la tomo yo. Doctores tiene la Iglesia. Pero bueno, de aquí a que eso pase, nos habremos hecho más mayores todos. O sea que ya veremos", ha recalcado el conductor de 'Herrera en COPE', quien ha adelantado que continuará su colaboración con el programa de Ana Rosa Quintana, donde analiza la actualidad.

Sobre si la llegada de la periodista Àngels Barceló a las mañanas de la Cadena SER podría complicarle alcanzar el liderato, Carlos Herrera ha asegurado que la catalana es "muy amiga" suya, una "grandiosa" periodista, "muy buena" radiofonista y "gran trabajadora". "Ni ella me lo va a poner fácil a mí ni yo a ella", ha aventurado, para después añadir que "todos" los comunicadores de la mañana van a hacer "gran temporada".

GARCÍA MUÑIZ: "DA GUSTO" TRABAJAR CON HERRERA

Por su parte, la periodista Pilar García Muñiz, que se ha incorporado al equipo de COPE esta temporada, ha explicado que "el debut" junto a Carlos Herrera es "muy fácil porque te lleva de la mano". "Da gusto trabajar con él, da gusto lo bien que me ha recibido y verle trabajar cada día porque es una auténtica lección", ha subrayado la periodista, que reconoce "siempre" ha tenido la "espinita de la radio".

En relación con la retirada de Herrera, la periodista le ha pedido "que no bromee con eso". "Bromas con ese tema ninguna. Yo he venido aquí a estar muchos años a su lado y aprender de él. Como se retire no sé lo que le corto. No se puede retirar", ha destacado, para después añadir que cree que "hay Carlos Herrera para rato, afortunadamente".

En la presentación oficial de la nueva temporada 2019/2020 de COPE han estado presentes sus principales comunicadores, entre ellos, Pilar Cisneros y Fernando de Haro, de 'La Tarde'; Ángel Expósito, de 'La Linterna'; Cristina López Schlichting, de 'Fin de Semana'; Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, de 'Tiempo de Juego'; y Juanma Castaño, de 'El Partidazo de COPE'.

Así, ante el presidente de COPE, Fernando Giménez Barriocanal, el periodista Manolo Lama ha declarado que la "suerte" que tiene en la emisora es que cada vez abren más la radio. "Cada vez es más gente la que nos escucha", ha señalado, mientras que Pepe Domingo Castaño ha asegurado que seguirá en COPE "mientras lo haga Herrera".

Por su parte, Ángel Expósito ha asegurado que trabajar con los compañeros de COPE "era un sueño". "Son un lujo impagable", ha declarado el presentador de 'La Linterna', mientras que López Schlichting ha hecho hincapié en la "humanidad" que hay en COPE. "No cambiaría la radio por la televisión porque la radio es más autentica", ha zanjado.

Entre los asistentes al encuentro han estado Pastora Soler, Diana Navarro, Pedro García Aguado, Carmen Lomana, Blanca Marsillach o Santiago Cañizares, e incluso algunos oyentes de la emisora como Fernando, de 15 años, que se ha trasladado desde Úbeda (Jaén) para asistir al evento.