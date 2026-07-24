Carlos Sobera presentará 'Rueda la letra', el nuevo concurso de Telecinco

Archivo - El presentador de televisión y escritor Carlos Sobera posa durante la firma de ejemplares en el día de Sant Jordi 2024, a 23 de abril de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Carlos Sobera será el presentador de 'Rueda la letra', el nuevo concurso de Telecinco, que afronta su recta final de producción con Bulldog TV, como ha dado a conocer este viernes Mediaset España.

Además, 'Rueda la letra' estará dirigido por Rafa Guardiola, director de 'Pasapalabra' en Telecinco.

Precisamente, el nuevo concurso incorporará la prueba del rosco.