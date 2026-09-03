Carlos Sobera sobre 'Rueda la letra' y su prueba final: "Es una gallina de los huevos de oro"

AMP- 'Rueda la letra' llega a Telecinco el lunes de 19.00 a 20.00 horas con Carlos Sobera y 'La Rueda' como prueba final - MEDIASET

VILLAVICIOSA DE ODÓN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presentador Carlos Sobera estrenará el próximo lunes 7 de septiembre en Telecinco el concurso 'Rueda la letra', que incluye la emblemática prueba del rosco como final, renombrada como 'La Rueda', que "es una gallina de los huevos de oro". "Está claro que este programa es, y la emblemática prueba de 'La Rueda', antigua Rosco, es sin duda alguna una joya de la corona", ha afirmado.

Así lo ha expresado Sobera en conversación con los periodistas tras la presentación oficial del programa en los estudios de Mediaset España en Villaviciosa de Odón (Madrid), donde se ubica el plató del concurso.

En este contexto, el presentador se ha referido a la pugna empresarial por los derechos del rosco y ha señalado que en España no ha habido un caso igual. "Ciertamente es una gallina de los huevos de oro. Este es un formato muy bueno, con un final extraordinario", ha reflexionado.

Además, Sobera ha valorado que "la gente ha demostrado la fidelidad a lo largo de los años, que es muy difícil que se muestre con otro tipo de programas", por lo que entiende que "las cadenas quieran tenerlo dentro de su programación".

El presentador, que estudió Derecho, ha añadido que "todos los asuntos legales que tengan que ver con propiedades intelectuales y muchos otros son extraordinariamente complejos y los tribunales tardan un número de años tremendos en resolver".

"NADIE QUIERE PERDER LO QUE CREE QUE LE PERTENECE"

"Siempre queda alguna rendija por la que se puede plantear algún tipo de problema, con lo cual es normal que esto haya sido un proceso tan largo en el tiempo", ha explicado Sobera, que no descarta que el pleito continúe porque "nadie quiere perder lo que cree que le pertenece" ni lo que es "un extraordinario concurso".

Preguntado sobre cómo recibió la propuesta del grupo para ser el conductor del formato, Carlos Sobera ha dicho que su primera reacción fue recibirlo como un "honor" y un "gran detalle". "Es un halago extraordinario. Entonces, me sentí muy honrado", ha señalado.

Después, pensó en la responsabilidad: "Dije: Es la vuelta de un formato históricamente unido a Mediaset y ahora me toca a mí defenderlo".

"Me apetecía el reto de hacerlo, de abordarlo y de experimentarlo sobre todo. Y lo estoy disfrutando, me estoy divirtiendo, sé que no me he equivocado haciéndolo", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que "siempre" ha tenido buena dicción y que ha cogido "muy rápido" la velocidad que requiere la lectura de las definiciones de 'La Rueda'.

Carlos Sobera ha indicado que no ha hablado con anteriores presentadores del programa para pedirles consejo porque tiene una "tremenda confianza" en cómo lo hace. "Es mi estilo personal, que no lo he creado. Soy yo. Entonces, yo no puedo renunciar a ser yo mismo", ha argumentado, para después apuntar que Christian Gálvez sí le envió un mensaje para desearle suerte.

Respecto al presentador de 'Pasapalabra' (Antena 3), Roberto Leal, también ha aclarado que no ha hablado con él. "Creo que Roberto deseará lo mejor para mí y yo estoy deseando lo mejor también para Roberto. Y me pasa con el resto de compañeros, incluso cuando competimos en la misma franja horaria", ha zanjado.

Sobre si en la actualidad son los concursos los que mueven a la audiencia y las parrillas, Carlos Sobera cree que "va por rachas" y ha añadido que antes ha habido años en los que la ficción y los 'realities' eran los grandes protagonistas, mientras que "los concursos prácticamente desaparecieron de las parrillas".

De este modo, el presentador ha defendido los concursos porque "aparte de muy blancos" son formatos "muy formadores". "Sirven para educar y para culturizar y están muy bien. Y luego, son una oportunidad abierta a la gente de la calle, normal y corriente. Es, probablemente, la única forma que tienen de acceder al medio televisivo", ha agregado.

Finalmente, Carlos Sobera ve "brotes verdes" en la evolución en los programas de Telecinco. "A mí lo de los mínimos no me preocupa demasiado porque precisamente desde el mínimo es cuando se empieza a escalar. O sea que lleguemos a él y escalaremos pronto y bien", ha afirmado.