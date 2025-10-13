Las carreteras estatales han registrado un total de 429 incidencias en cinco años, casi el 70% en 2025

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras estatales han registrado un total de 429 incidencias en cinco años, 298 de ellas en 2025, lo que equivale a un 69,4% del total. Así se ha expresado el Gobierno en una respuesta por escrito a dos preguntas registradas en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Popular a las que ha tenido acceso Europa Press.

Las 298 incidencias registradas este año tuvieron lugar en 33 carreteras estatales. En comparación, en 2024 se desarrollaron 18 incidencias en 15 carreteras estatales; en 2023, 19 incidencias en 13 carreteras estatales; en 2022, 67 incidencias en 13 carreteras estatales; y en 2021, 27 incidencias en 21 carreteras estatales. Las incidencias en el tráfico se han producido o bien por los propios incendios o bien por el humo y el polvo que han provocado.

Al margen de ello, ha indicado que el protocolo específico de coordinación para situaciones provocadas por incendios forestales de nivel supraautonómico o nacional se concreta en la reunión anual del CECOD (Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales), que tuvo lugar el 23 de mayo de 2025. Por otra parte, las Comunidades Autónomas (CCAA) realizan Protocolos de coordinación para situaciones provocadas por incendios forestales con la administración general, la comunitaria y la local en reuniones del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado).

La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece en tiempo real información a conductores de las carreteras afectadas por incendios a través de los 2.584 paneles luminosos distribuidos por todas las carreteras del territorio nacional. En ellos se muestran mensajes preventivos y medidas reactivas. Además, el organismo estatal también informa a través de medios de comunicación y redes sociales con llamadas telefónicas al 011, conexiones radiofónicas, conexiones audiovisuales y publicación de tuits.

"Las medidas adoptadas por la DGT son eficaces por su impacto en la información y señalización en los conductores, así como para la gestión y operatividad de los medios de emergencia desplazados a las carreteras afectadas por incendios", ha destacado.

A su vez, el Ejecutivo ha detallado que en los incendios del mes de agosto en Galicia, Castilla y León y Extremadura se llevaron a cabo 4.431 conexiones de radio y 260 conexiones de televisión para informar sobre la situación y su impacto en la red de carreteras. A su vez, se atendieron 38.858 llamadas en el servicio telefónico 011, se publicaron 231 tuits y asimismo se señalizaron 21.262 mensajes preventivos y 355 mensajes reactivos relacionados con los fuegos.

De esta manera ha respondido el Gobierno a dos cuestiones planteadas por el Grupo Parlamentario Popular: '¿Cuántas carreteras de titularidad estatal se han visto afectadas por incendios en los últimos cinco años y cuántas incidencias en el tráfico han generado? 'y ¿Qué medidas de información y asistencia a los conductores se aplican de manera inmediata cuando se producen cortes de carretera por los incendios y cómo evalúa el Gobierno su eficacia?'.