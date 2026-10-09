Cartografían los refugios estivales del cernícalo primilla en la Península ibérica y constatan su escasa protección

Red de corredores post-reproductores del cernícalo primilla (Falco naumanni) en la península ibérica, identificada mediante seguimiento GPS. / Mapa: Hernández-Cabello et al. (2026); fotografía: Daniel Martínez Fernández. - HERNÁNDEZ-CABELLO ET AL. / DANIEL MARTÍNEZ

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en colaboración con GREFA, ha identificado la red de áreas que utiliza el cernícalo primilla (Falco naumanni) en la Península ibérica tras la reproducción, según ha informado este viernes la propia universidad.

El trabajo, publicado en acceso abierto en 'Ibis', muestra que más de la mitad de los enclaves identificados carece de protección o apenas coincide con la Red Natura 2000, y que el 27,6% de las rutas analizadas atraviesa zonas de riesgo asociadas al desarrollo eólico.

Los resultados revelan que estas aves se desplazan desde sus colonias una media de casi 200 kilómetros (km) tras la cría, antes de emprender la migración hacia África. El periodo postreproductor, que se extiende entre julio y septiembre, coincide además con unas condiciones especialmente adversas en los agroecosistemas mediterráneos. Las altas temperaturas, la sequía y la disminución de las presas tras la cosecha del cereal hacen que las áreas de nidificación resulten menos favorables.

Por este motivo, muchos ejemplares las abandonan una vez concluida la reproducción y se desplazan hacia otras regiones de la Península ibérica. No lo hacen de forma aleatoria, sino que siguen rutas bien definidas y pasan por enclaves donde permanecen durante casi un mes de media. Estas zonas les permiten recuperar energía, mudar el plumaje y acumular reservas antes de atravesar el desierto del Sáhara.

Los expertos han explicado que el corredor noreste conecta la Meseta Sur con el valle del Ebro y los Pirineos, mientras que el corredor oeste enlaza la región luso-extremeña y el valle del Guadalquivir con la cuenca del Duero y la cordillera Cantábrica.

De acuerdo con los autores, estas aves tienden a regresar a las mismas zonas en años sucesivos. Eligen principalmente agroecosistemas abiertos de secano, dominados por rastrojos de cereal tras la cosecha, y evitan los cultivos intensivos de regadío. Además de la cubierta vegetal, esta selección parece responder a la búsqueda de condiciones que reduzcan el gasto energético y favorezcan la regulación térmica.

"Las aves buscan vientos de intensidad moderada (de cuatro a seis metros por segundo) que les permiten cernirse para cazar con un gasto calórico mínimo, así como enclaves con estabilidad térmica estacional para sobrellevar el rigor del verano", han explicado.

En cambio, una minoría de los individuos adopta otra estrategia y se desplaza hacia pastizales de montaña. Los investigadores consideran que estas áreas podrían funcionar como refugios climáticos y ofrecer recursos alimentarios durante esta fase. Esta conclusión se basa en el seguimiento por GPS de 54 ejemplares adultos y en modelos ecológicos.

"IMPORTANTE" CARENCIA DE PROTECCIÓN LEGAL

La UAM ha hecho hincapié en que las estrategias de conservación se han centrado tradicionalmente en las colonias de cría y han prestado menos atención a esta fase del ciclo anual. Los resultados de la investigación ponen también de manifiesto una "importante" carencia de protección legal en estas áreas. De las 149 áreas funcionales identificadas, más de la mitad (52,7%) no cuenta con ninguna figura de protección ambiental o presenta un solapamiento mínimo con la Red Natura 2000.

Además, el 27,6% de las rutas monitorizadas coincide con zonas de riesgo asociadas al desarrollo de la energía eólica. "Proteger a las especies solo en sus colonias de cría es una estrategia ineficaz, ya que se debe considerar su ciclo anual completo. Es urgente implementar medidas de conservación más integrales y transfronterizas a escalas más amplias que protejan estos refugios estivales de amenazas antrópicas antes del viaje migratorio a África", han concluido los autores.

El trabajo ha contado con datos proporcionados por GREFA, SEO/BirdLife y el proyecto LIFE ZEPAURBAN, de la Junta de Extremadura. También ha recibido financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), SEITT, la Comunidad de Madrid y las juntas de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La investigación ha sido realizada por un equipo del Grupo de Ecología Terrestre (TEG-UAM), adscrito al Departamento de Ecología y al Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global (CIBC-UAM), en colaboración con el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA).