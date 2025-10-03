Casi 130 ONG piden a Bustinduy una reunión para avanzar en la Ley de Grandes Simios "apoyada por Jane Goodall"

Archivo - Una gorila con una rueda en el Zoo Aquarium de Madrid, a 16 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 105 ONG nacionales y 22 internacionales han pedido por carta una reunión al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para trasladarle personalmente un borrador articulado de la futura Ley de Grandes Simios elaborado por expertos. Con el texto, han querido "rendir tributo" a la etóloga Jane Goodall, que falleció esta semana a los 91 años, y "aprovechar su legado" para urgir al Gobierno a "desbloquear" la normativa y situar a España en "la vanguardia internacional" en la defensa de los grandes simios.

"Estamos convencidos de que su implicación personal es imprescindible para reactivar un compromiso que no solo responde a un mandato legal, sino que también constituye un deber ético hacia especies cuya protección concita consenso científico y social", han señalado las organizaciones en la carta, firmada por el director ejecutivo de Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, y la presidenta de Animal Guardians, Marta Esteban.

Según recuerdan, el Gobierno tenía el mandato de presentar un proyecto de ley específico para la protección de los grandes simios en el plazo de tres meses desde la aprobación de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales en 2023. Desde entonces, denuncian que no se ha avanzado en la tramitación del texto, lo que supone "un incumplimiento evidente de la previsión legal".

Entre otras cosas, critican que la Dirección General competente en el desarrollo de esta ley haya ofrecido respuestas "dilatorias" en diversas ocasiones. "Hasta ahora hemos confiado en esas explicaciones de buena fe; sin embargo, debemos manifestar con claridad que ya no es posible prolongar esta situación ni aceptar una apariencia de avance que, en la práctica, se traduce en inacción", lamentan.