Casi el 70% de las personas LGTBI+ víctimas de agresiones en el último año siente malestar emocional, según FELGTBI+

Archivo - Entrevista a la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, en Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, a 10 de diciembre del 2024, en Madrid. - JESÚS HELLÍN / STUDIO MEDIA 19 - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 68,4% de las personas LGTBI+ que han sido víctimas de agresiones físicas o verbales en el último año siente malestar emocional, según revela la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (LGTBI+), con motivo del Día Internacional de la Salud Mental, que se celebra este viernes 10 de octubre.

Estos datos se desprenden del informe 'Estado del Odio LGTBI+ 2025', elaborado por la Federación Estatal LGTBI+, que también revela que, de las personas agredidas, más de una de cada cuatro (26,9%) declara sentir ese malestar todo el tiempo o casi todo el tiempo.

En este sentido, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha recordado que en mayo ya alertó de un incremento de las agresiones con respecto al año anterior, con una estimación de unas 812.000 personas agredidas en 2024.

"Hoy alertamos, por tanto, de que habría más de medio millón de personas LGTBI+ (555.408) con secuelas en salud mental solo debido a las agresiones del último año. Esto debe acabarse ya", ha recalcado Iglesias.

Asimismo, ha alertado de que "cualquier exposición al odio LGTBIfóbico afecta al estado emocional". También ha asegurado que este informe, además, evidencia la relación directa entre ser víctima de odio y ver afectada la salud emocional. "Y es que, la situación permanente de estado depresivo se duplica en las víctimas de acoso o agresión física con respecto al total de la población", ha explicado.

En esta misma línea, ha reclamado la aprobación "urgente" de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables. Así, ha defendido que estos mensajes "son la causa y la violencia la consecuencia" y ha advertido de que "la convivencia social está en riesgo por la emergencia en la esfera pública y las redes sociales de discursos de odio contra personas que ya se encuentran en situaciones previas de vulnerabilidad".

"CELERIDAD" EN LA APROBACIÓN DEL PACTO DE ESTADO

Además, ha reclamado "celeridad" en la aprobación del Pacto, ya que, según ha recalcado, "las medidas que incluya dependerán literalmente la vida y la salud, tanto física como mental, de miles de personas".

Por su parte, el coordinador de Salud Integral de la Federación Estatal LGTBI+, Toni Martí, ha expuesto que "los índices de suicidio entre la población LGTBI+ son más elevados debido a las numerosas situaciones de discriminación y violencia a las que estamos expuestas en nuestro día a día".

Por ello, ha dicho que es "imprescindible" apostar por la prevención, así como que se realice un seguimiento en atención psicoemocional a las víctimas de violencia LGTBIfóbica y se incrementen los recursos en la sanidad pública.

"Cuidarnos no debería depender solo de la fortaleza individual, ni de la familia elegida que nos sostiene, sino de una sociedad que no duela y nos permita vivir y desarrollarnos con dignidad y respeto. Por eso, exigimos el fin de las violencias que ponen en riesgo nuestras vidas y nuestra salud mental", ha concluido.