Casi el 92% de los conductores en España suspenderían hoy el examen teórico, según un estudio

Archivo - Numerosos vehículos circulan por la A4, a 14 de agosto de 2026, en Madrid (España). Tráfico pone en marcha una nueva Operación Especial con motivo de la festividad nacional del 15 de agosto, que comienza a las 15:00 horas de este viernes 14 y se - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El 91,9% de los automovilistas (26 millones de conductores) suspendería el examen teórico de conducir si se examinara de nuevo y un 8,1% conseguiría fallar un máximo de tres preguntas, el límite permitido para obtener el permiso.

Así lo refleja el estudio 'Suspensos con carné. ¿Aprobarías hoy el examen de conducir?', elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial y Etrasa, que analiza los resultados de un examen teórico de conducción a 1.700 conductores.

Los resultados de esta investigación muestran que el 75,4% de los conductores comete entre 4 y 10 fallos y el 16,5% superaría los 10 errores, un porcentaje que equivaldría a 4,7 millones de personas, el doble de los que lograrían aprobar el examen.

En cuanto a las temáticas en las que más fallan, el informe indica que destaca la relacionada con las motocicletas y ciclomotores (62,8%), seguida de la señalización vertical, horizontal y luminosa (30%) y la normativa vial (26,8%), donde se han incluido cuestiones sobre permisos, velocidades máximas permitidas o prohibiciones en la circulación.

En la presentación del estudio, la directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, ha puesto como ejemplo si un agente puede o no realizar una segunda prueba de alcoholemia a un conductor que no ha superado la tasa máxima permitida pero sí ha dado positivo.

"Había un desconocimiento grande alrededor de que sí, que el agente puede, si ve signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol, solicitar una segunda prueba", ha asegurado Garre.

A MÁS EDAD, MÁS SUSPENSOS

Por edad, el 89,8% de los conductores de 18 a 30 años suspende, porcentaje que asciende al 92,2% en la franja de edad de 44 a 55 años y alcanza el 94,5% entre los mayores de 55 años. Por género, las mujeres (93,3%) suspenden algo más que los hombres (90,5%).

"Así como vemos que en el teórico, probablemente, los mayores son los que sacan peor nota, en el práctico a la hora de la conducción real vemos que la experiencia sí que es un grado y aquellos conductores más mayores tienden a tener una conducción más segura y con menos accidentes", ha añadido la directora.

Según datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), incluidos en el estudio, los ciudadanos con más de 10 años de carné son el 64,6% de los conductores implicados en accidentes con víctimas siendo el 82% del censo de conductores. Por su parte, los conductores noveles (0-1 años de carné) son el 7,6% de los implicados, cuando representan el 4% del censo.

"Los resultados del test demuestran que aprobar el carné no puede ser el punto final de la formación vial. Las normas cambian, aparecen nuevas formas de movilidad y, con el paso del tiempo, muchos conocimientos se olvidan. Resulta imprescindible, por tanto, consolidar una cultura de actualización y aprendizaje continuo que nos permita mantener nuestros conocimientos al día que contribuya a una conducción más segura", ha defendido Garre.

Por comunidades autónomas, Canarias (95,9%), Extremadura (95,7%) y Aragón (94,8%) presentan las tasas más altas de suspensos en el examen, mientras que Galicia (87,1%), Asturias (88,3%) y Cataluña (89,8%) registran los porcentajes más bajos. La media nacional se sitúa en el 91,9%.

FORMACIÓN DESPUÉS DEL EXAMEN

Por otro lado, el 77% de los conductores encuestados en este estudio afirma que no ha vuelto a recibir formación tras aprobar el permiso, y otro 10% asegura haber accedido a información ocasional, pero no a un curso reglado.

En este sentido, el 84% de los españoles considera necesario reciclar los conocimientos de conducción: un 32% propone seguirla cada 10 años y un 39% exigirla a partir de una determinada edad.

Entre los contenidos teóricos que los conductores consideran más urgentes reciclar se encuentran la actualización de las nuevas normas de tráfico (67%) y la interpretación e identificación de señales (32%).

En el ámbito práctico, los conocimientos más demandados son la reacción ante imprevistos y emergencias (41%) y la conducción con fenómenos meteorológicos adversos (35%).

Preguntados por las pruebas para obtener el permiso, el 70% de los españoles considera que el nivel de dificultad del examen práctico es adecuado, siendo el práctico más sencillo que el teórico para el 53%.

Asimismo, el 28% de los conductores asegura que, tras aprobar, no se sentía suficientemente preparado para circular con seguridad. En cuanto a las causas de los suspensos, los nervios y la presión son señalados por el 62% y la falta de preparación por el 26%.

En cuanto al coste de la formación, casi cuatro de cada cinco conductores opina que es un lujo, ya que el desembolso total puede superar los 1.000 euros realizando 20 clases prácticas.

Por último, permitir la conducción acompañada a los 17 años es apoyada por la mitad de los españoles (50%). Mar Garre ha destacado que "es algo que se viene haciendo en otros países con muy buenos resultados". "No lo vemos como adelantar el carné a los 17, sino más bien como prorrogar y dedicar un año más a la formación", ha explicado.

Preguntada sobre si ayudaría que la DGT informara de cada cambio normativo por medio de SMS, WhatsApp o e-mail a todos los conductores, Mar Garre cree que es una cuestión de responsabilidad colectiva. "Aquí en esto todos tenemos algo que hacer", ha declarado, para señalar el papel de la administración pública, los medios de comunicación o los conductores.

"Si nos preocupamos por otras cosas que nos interesan, ¿por qué no nos preocupamos un poco más por estar al tanto de todas estas novedades en la circulación que son tan importantes?", se ha preguntado la directora, que cree que hay que hacer una reflexión sobre si el examen de conducir capacita a los conductores realmente.