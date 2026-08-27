Casi la mitad de las hectáreas quemadas en la UE en 2026 ha ardido en España, según Copernicus

Archivo - Un grupo de bomberos forestales tratan de extinguir el fuego, a 22 de agosto de 2025, en Argayo, León, Castilla y León (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 295.405 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 26 de agosto de 2026, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esto supone el 46,7% del total que han ardido hasta este punto del año en toda la Unión Europea (UE), que ya suma 632.169 ha quemadas.

En comparación, el año pasado se habían quemado en España un total de 379.101 ha en esa misma fecha según datos de Copernicus, es decir, un 22,1% más que en 2026. Al margen de eso, el organismo europeo también ha indicado que Italia es el país de la UE que más fuegos ha registrado: 485. En España, los incendios se cifran en 427; y, en Francia, en 356.

La ola de incendios más grave de este verano ha sido en julio: el 5 de julio España ya contabilizaba 50.750 ha quemadas, más del doble que en esa misma fecha de 2025. Además, tuvo uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos (Almería), que se saldó en julio con 13 víctimas mortales. A finales de julio los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo, que calcinaron más de 77.000 hectáreas.

En 2025, la oleada de incendios más grave se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19. El año acabó con 393.079 ha quemadas, la peor cifra desde 1994.