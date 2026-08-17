Castellón registró 102,8 l/m2 de lluvia este domingo y diez estaciones de AEMET alcanzaron los 39ºC o más en toda España

Archivo - Una persona descansa junto al río, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este domingo dejó precipitaciones intensas y abundantes en la provincia de Castellón (Comunidad Valenciana), donde se recogieron 102,8 litros por metro cuadrado (l/m2), 71,1 de ellos en sólo una hora. Además, con diez observatorios de la red principal de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que se quedaron o rebasaron los 39ºC.

Así lo ha detallado el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, en un resumen de fenómenos significativos registrados este domingo. De acuerdo con Camacho, las precipitaciones más abundantes se registraron en Castellón, La Rioja, Pirineos y Pre-pirineos, en concreto, Castellfort (Castellón), que registró 102,8 l/m2; Valdezcaray (La Rioja) llegó a 35,2 l/m2; y Canfranc (Huesca), hasta los 33 l/m2.

Una característica de los eventos más importantes de este resumen fueron las intensidades elevadas, con valores superiores a 10 l/m2 en tan solo diez minutos en varios de ellos. En este sentido, destacaron los 24,8 l/m2 de Castellfort y los 12,8 l/m2 registrados en diez minutos en Anguiano-Valvanera en la Rioja y en Maçanet de Cabrenys en Girona.

En lo que respecta a las temperaturas, diez estaciones se quedaron o rebasaron los 39ºC. Montoro (Córdoba) marcó la máxima con 39,9ºC; Fuentes de Andalucía (Sevilla) y La Rambla (Córdoba) registraron 39,6ºC; Ribadavia (Orense), 39,5ºC; Córdoba Aeropuerto, 39,4ºC; Badajoz Universidad, 39,3ºC; Bailén (Jaén), 39,2ºC; Córdoba, Prágdena, 39,1ºC; y Andújar (Jaén) y Écija (Sevilla), 39ºC.

El portavoz de AEMET ha incidido en que las mínimas nocturnas continúan siendo altas. En este aspecto, destaca los observatorios muy próximos a la costa mediterránea debido a la elevada temperatura del agua del mar. Por ejemplo, la mínima registrada esta noche en Cabo de Gata (Almería) no ha bajado de 28,7ºC.

En cuanto a las rachas de viento, el resumen recoge que los valores más elevados de este domingo se han registrado en las cumbre de Sierra Nevada, en Canarias o en los cabos de las costas mediterráneas o atlánticas. Al respecto, destacan los 91,8 kilómetros por hora (km/h) de Sierra Nevada, seguida por los 74,9 km/h de racha en el Cabo de Gata.

A su vez, se produjeron rachas de viento importantes, asociados a las tormentas y precipitaciones, destacando los 68,4 km/h de Castellfort.