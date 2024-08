Catalanes, vascos y gallegos son los españoles que menos practican una religión, según un estudio

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de cada cinco españoles (el 80,4%) no practican ninguna religión y catalanes, vascos y gallegos son los que menos practican, según un análisis elaborado por la agencia de comunicación apablo.com, en base a los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre septiembre de 2023 y julio de 2024.

Según este estudio, consultado por Europa Press, del 80,4% de los españoles que no practica ninguna religión, un 36% se definen como católicos no practicantes; un 16,8%, ateos; un 14,2%, agnósticos y un 13,4%, indiferentes, no creyentes.

El 19,6% restante corresponde a españoles que se declaran creyentes y practicantes de una religión, de los cuales un 17% son católicos practicantes y un 2,6%, creyentes de otra confesión.

Por comunidades autónomas, el informe muestra que Cataluña es la menos religiosa, con un 86,9% de personas que dice no practicar una religión; seguida por el País Vasco (84,9% de no practicantes) y Galicia (83,7%).

Mientras, Melilla (con un 37% de practicantes), Ceuta (29,5%) y Extremadura (26,1%) son los tres territorios españoles más religiosos.

Las dos ciudades autónomas registran además las tasas más altas de 'creyentes de otra religión', con el 16,5% Melilla y el 12,6% en Ceuta ('otras religiones' representa casi la mitad de las personas religiosas en estas ciudades).

De todas las personas que sí practican la religión católica o son creyentes de otra religión, el 47,6% asiste a ritos religiosos al menos una vez a la semana.

Por edad, los jóvenes son cada vez menos religiosos ya que, según el análisis, el 13,6% de los jóvenes entre 18 y 29 años y el 12,9% de entre 30 y 39 años practican una religión. Esta cifra crece progresivamente en los rangos de edad posteriores hasta alcanzar un 37,7% de practicantes a partir de los 70 años.

Entre otros datos, el estudio pone de relieve que la cifra de ateos se ha triplicado en las últimas décadas pues un 8% de los mayores de 70 años se considera ateo, frente a un 25,6% de los jóvenes de entre 18 y 29 años.

Además, refleja que los jóvenes practicantes y creyentes asisten cada vez menos a los ritos religiosos, ya que en el caso de los mayores de 70 años, son un 65,8% los que asisten, frente al 36,7% de los jóvenes de 18 a 29 años.

Por otro lado, de los datos se desprende que las mujeres son más practicantes que los hombres, con un 23,2% de ellas frente a un 16,1% de ellos. Además, el porcentaje de practicantes entre las personas con una nacionalidad distinta a la española es mayor (29,7%) que entre las que únicamente tienen la nacionalidad española (19,2%). Asimismo, según el análisis, las personas solteras, divorciadas o separadas son menos creyentes y practicantes que aquellas con un estado civil de casado o viudo.