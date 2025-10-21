CCOO aboga por acabar con el cambio horario "brusco" y dejar el de invierno

Un reloj, a 20 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaría de Salud Laboral y Medioambiente de Comisiones Obreras (CCOO) aboga por acabar con el cambio de hora "brusco" y dejar el horario de invierno.

"En conclusión, se deben evitar los cambios bruscos y repentinos en los ritmos de trabajo y actividad. Además, se debe acompasar la plena actividad laboral con la luz solar, con la máxima claridad y temperatura. Si se deben realizar cambios, se deben introducir periodos de aclimatación paulatinos", ha señalado.

Así se ha expresado un día después de que el Gobierno propusiera en el Consejo Europeo acabar con el cambio de hora estacional, esgrimiendo que "ya no tiene sentido", que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de la gente.

En este sentido, CCOO ha indicado que el cambio de hora que se producirá durante la madrugada del sábado al domingo --al horario de invierno-- permitirá "ganar una hora de sueño y al día siguiente despertarse con mayor claridad solar", lo que a su vez dará más energía, "también a la hora de iniciar la actividad laboral".

"Por el contrario, perder una hora y levantarse una hora antes provoca falta de sueño, somnolencia y con clara influencia en el mal humor por la pérdida de descanso", ha incidido.

En líneas generales, el sindicato ha recalcado que "moverse al ritmo solar facilita acompasar la mayor actividad cuando los biorritmos están en plena vigilia y por tanto con más atención, precisión, facilidad de la concentración y, por tanto, productividad".

"España acompasa sus horarios a la Europa Central y no a los países en cuyo meridiano se encuentra (Portugal, Reino Unido). No tiene sentido ajustar un horario que no siga los ritmos solares. Por lo que hay que acompasar la actividad a la mayor luminosidad e ir acompañando el ritmo al movimiento de la luz solar", ha concluido.