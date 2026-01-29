CC.OO, UGT y CSIF convocarán movilizaciones en AEMET a partir de febrero para pedir mejoras en sus condiciones laborales

Los sindicatos de AEMET convocarán movilizaciones a partir de febrero para pedir mejoras en sus condiciones laborales. - AEMET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) -- FSC-CCOO, UGT y CSIF -- convocarán movilizaciones a partir de febrero para pedir mejoras en sus condiciones laborales, según ha confirmado en declaraciones a Europa Press el responsable de CSIF en el organismo estatal, Carlos Domínguez, tras la reunión celebrada este jueves entre las distintas organizaciones.

"Probablemente la primera concentración sea en Madrid el día 12 de febrero. Según hemos estado hablando, haríamos una asamblea informativa para todos los compañeros el día 5", ha especificado.

El desacuerdo entre la dirección de AEMET y los sindicatos surge por dos medidas para los centros del Sistema Nacional de Predicción: la eliminación de los turnos de 24 horas habituales y la reducción del teletrabajo. Estos cambios se implementarán a partir de primavera, cuando entren a sus puestos una nueva promoción de funcionarios de cuerpos meteorológicos, según han avanzado a Europa Press fuentes del organismo estatal.

Ambas medidas tienen relación con la principal queja de los sindicatos: la falta de plantilla que ellos han denunciado a esta presidencia de AEMET y a anteriores. "Llevamos desde el 2010 prácticamente hasta ahora perdiendo compañeros y el trabajo ha seguido saliendo permanentemente gracias precisamente a la profesionalidad de los compañeros", ha recalcado Domínguez.

Fuentes de AEMET han avanzado que en primavera entrarán a sus puestos de trabajo 30 nuevas personas. Aunque el represente sindical reconoce que es una cifra importante teniendo en cuenta que hay años donde "no ha entrado nadie", paralelamente puntualiza que se queda "corta". "Mínimo (habría que llegar) a los que estábamos antes, las 1.500 personas que estábamos en 2018 o antes incluso", ha señalado.

En este marco, el representante de CSIF apunta que los Centros de Predicción "nunca" han tenido más del "mínimo" imprescindible de trabajadores para funcionar "prácticamente desde que salió el nuevo reglamento". En el caso de bajas o vacaciones, los turnos "tienen que seguir saliendo" y, según dice, lo han hecho "a costa de los trabajadores".

En relación con esto, ha denunciado que AEMET no cuenta todo el tiempo efectivo de un turno. "Ellos no hablan de que hay turnos de 20 horas y media, de 18 horas en las que las otras seis están de guardia por si aparece lo que es un vuelo medicalizado o algo similar. (...) Ese tiempo es como nada, tú estás cerca del aeropuerto, pero eso no te lo tienen en cuenta. No, para ellos no es tiempo de trabajo, por eso estás obligado", ha criticado. Además, señala que "cuanto más personal haya", menos "esfuerzo" se tendrá que poner en ese tipo de "jornadas maratonianas".

NO DESCARTAN IR A LA HUELGA

Domínguez también ha puesto el foco sobre la pérdida de poder adquisitivo. Además, ha criticado la "actuación unilateral" de AEMET al haber acudido a Función Pública para obtener el visto bueno para la base de un nuevo reglamento sin "consensuarlo" previamente con las organizaciones sindicales. "Así se están comportando, con todo, con las bases, con la eliminación del trabajo y de la acumulación de turnos", ha censurado.

A juicio de Domínguez, "algo de mano" tendrá que tener AEMET para negociar las condiciones laborales de sus trabajadores cuando "han creado nuevos directivos con nuevos complementos" y han eliminado una exclusión que "impide a ciertos cuerpos promocionar concursar a otras plazas dentro de la Administración General del Estado". "Otra cosa es la voluntad que tengan en esforzarse en pedir ese tipo de situaciones, de quitar ese tipo de excepciones y de mejorar las condiciones laborales y salariales de los compañeros. Y manos tienen, tienen que presionar más", ha recalcado.

Al margen de reclamar ofertas de empleo público, el representante sindical pide concursos de traslado. "Que dijeran que este número de plazas están libres, pues vamos a ofrecer la posibilidad de que alguien pueda trasladarse a esa otra localidad, más cerca de su domicilio", ha explicado.

Más allá de las convocatorias de febrero, los sindicatos no descartan convocar una huelga, aunque sobre ese extremo Domínguez dicen que van a ver "qué ocurre en febrero".