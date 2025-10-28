El Centro Sefarad-Israel premia a la Secretaría de Memoria Democrática por impulsar el conocimiento de la cultura judía

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, reciben el XIV Premio Corona de Esther de Centro Sefarad-Israel. - CENTRO SEFARAD-ISRAEL

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Sefarad-Israel ha entregado el XIV Premio Corona de Esther a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en reconocimiento a "su labor para impulsar el conocimiento de la cultura judía como parte integrante de la identidad española" y "por su compromiso con la preservación y contextualización del patrimonio vinculado a la memoria histórica".

El galardón ha sido recogido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acompañado del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, según ha informado este martes el Centro Sefarad-Israel en un comunicado.

Según el jurado, "la labor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha sido fundamental en el esfuerzo por preservar la memoria de la cultura judía en España, fomentando el conocimiento, el diálogo y la tolerancia".

En concreto, ha destacado proyectos como 'La conspiración judeo-masónica. La construcción de un mito' y 'Por vuestra libertad y la nuestra. Judíos en las Brigadas Internacionales', como "un claro ejemplo de este compromiso".

Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran el Instituto Cervantes (2024), el Museo Sefardí de Toledo (2018), así como personalidades como el historiador Josep Calvet (2023) o la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa (2017), entre otros.

El galardón consiste en una reproducción facsimilar del Rollo de Ester conservado en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid, una de las piezas más destacadas de su museo catedralicio. Se trata de una edición cuidada de un manuscrito bíblico destinado a la lectura sinagogal en las festividades judías, escrito en hebreo e iluminado, cuya datación se sitúa entre finales del siglo XVI y la primera mitad del XVII, y que se vincula a los orígenes de la diócesis en 1885.