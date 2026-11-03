Chenoa presentará '¡Feliz 2027!' en La 1 junto al actor Alejandro Vergara

Chenoa durante la presentación de 'Dog House', en Madrid - ATILANO GARCIA / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS
MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presentadora Chenoa se pondrá al frente del especial de fin de año '¡Feliz 2027!' en La 1 tras hacerlo en 2021 y 2023 y después de conducir las Campanadas del año pasado junto a Estopa.
Así lo ha anunciado RTVE, que ha añadido que el actor Alejandro Vergara ('La Promesa') participará en este formato de entretenimiento tras su paso por 'Top Chef: Dulces y Famosos'. En torno a un centenar de artistas nacionales e internacionales se darán cita en La 1 para dar la bienvenida al nuevo año.
Además, RTVE ha indicado que el músico onubense Manuel Carrasco protagonizará uno de los especiales navideños, sumándose a los ya anunciados de Raphael y Camilo. El artista presentará 'Pueblo Salvaje', donde "una IA omnipresente interactúa con el artista y aprende del alma humana", en "un emocionante concierto con una narración innovadora" que busca "reconectar a la audiencia con sus raíces y con lo más profundo de su ser".