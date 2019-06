'Chicho' Ibáñez Serrador, en una de sus últimas apariciones: "Siempre me he negado a ese título de maestro"

Actualizado 07/06/2019 20:16:31 CET

El cineasta y realizador Narciso 'Chicho' Ibáñez Serrador, que ha fallecido este viernes 7 de junio en Madrid a los 83 años de edad, hizo una de sus últimas apariciones públicas el pasado 14 de enero, cuando recogió el Goya de Honor en la tradicional fiesta de nominados. "Siempre me he negado a ese título de maestro, porque me parecía excesivo", dijo en aquella ocasión.

El director de películas como 'Quién puede matar a un niño' confesó que la concesión del premio a toda su trayectoria era "algo muy emocionante". El cineasta llegó al Teatro Real en silla de ruedas, acompañado por sus hijos Alejandro y Pepa. En la entrega del premio, que se hizo de manera privada, Ibáñez Serrador recogió el 'cabezón' de manos del director de la Academia de Cine, Mariano Barroso.

El creador del mítico concurso 'Un, dos, tres' ha recordó el pasado 14 de enero su labor tanto en cine como en televisión. "Uno piensa que lo que ha hecho a lo mejor sirvió de escalón a muchos", afirmó el director, reivindicado por cineastas posteriores como Juan Antonio Bayona o Álex de la Iglesia.

"Es verdad, pero no era consciente de ello, porque estaba tan cansado...", bromeó. Además, Ibañez Serrador comentó que su labor iba más allá de una atracción por el cine de terror o fantástico, porque su intención era la de hacer cosas "que no existían en esa época".

En aquella fiesta de nominados, Bayona fue uno de los más efusivos al reconocer la labor de Ibáñez Serrador. El cineasta catalán reconoció que "alucinó" cuando revisó la obra de un autor que "hacía televisión cuando estaba en pañales y al final era puro cine". "Es un creador que me traumatizó cuando era niño y me fue muy bien", ironizó, tras recordar que fue al estreno de su película 'Jurassic World'.