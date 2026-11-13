China descarta presentar su candidatura para acoger la cumbre climática de la ONU de 2028, según Bloomberg

COP31. - Lukas Coch/AAP/dpa

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS/Bloomberg) -

China ha decidido no postularse para albergar la cumbre climática de Naciones Unidas de 2028 (COP33), según fuentes conocedoras de las deliberaciones citadas por Bloomberg, aunque el Gobierno no ha confirmado públicamente la decisión.

Los funcionarios estudiaron la posibilidad de presentar una candidatura, pero finalmente han optado por no seguir adelante, de acuerdo con las fuentes de la agencia, que no precisaron los motivos de la decisión.

En las conversaciones participaron representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y responsables medioambientales, y la aprobación definitiva requería el respaldo de los máximos niveles del Gobierno. El evento se celebraría dos años antes de la fecha límite fijada por China para alcanzar el pico de sus emisiones de dióxido de carbono (CO2).

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, ha declarado este viernes en su rueda de prensa habitual que no tenía información que compartir al respecto.

"(El proceso de la COP) es una plataforma importante para la gobernanza climática mundial. China está comprometida con el avance de la transición ecológica y baja en carbono a nivel mundial y con la cooperación internacional en la respuesta al clima", ha indicado.

SIN UNA NUEVA CANDIDATURA OFICIAL TRAS LA RETIRADA DE INDIA

Tras la retirada de la candidatura de India en abril, ningún país ha presentado una nueva propuesta oficial ante el grupo de Asia-Pacífico, mientras que Indonesia y Uzbekistán han mostrado un posible interés, según una de las fuentes consultadas por Bloomberg.

Corea del Sur no prevé ser anfitriona, pues organizará el G20 en 2028, según un portavoz del Ministerio de Clima, Energía y Medio Ambiente, quien ha considerado difícil asumir ambos compromisos.

La exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Patricia Espinosa, ha señalado a Bloomberg que organizar una Cumbre del Clima es una decisión compleja para China.

"Pasas a estar en el centro de atención de todo el mundo y también tienes grandes expectativas a nivel interno, por lo que se ha vuelto bastante complicado. Sabes que vas a estar expuesto a las críticas", ha destacado.

Entretanto, el país asiático ha expresado su intención de asumir un mayor liderazgo en la diplomacia climática y se comprometió a impulsar constructivamente la gobernanza multilateral en un plan quinquenal publicado en julio.

En las conversaciones de Antalya, el vicepresidente Han Zheng ha pedido profundizar la cooperación internacional y aumentar el apoyo a los países en desarrollo.