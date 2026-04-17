Ciencia destina casi 104 millones a adquirir equipamiento científico-técnico en centros de investigación y universidades

Ciencia destina unos 104 millones a adquirir equipamiento científico-técnico en centros de investigación y universidades. - MICIU

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha destinado un total de 103,8 millones de euros a la adquisición de equipamiento científico-técnico en centros de investigación y universidades, según la resolución provisional de la convocatoria 2025 sobre este tema que ha publicado este viernes.

Esta convocatoria está cofinanciada por la Unión Europea (UE) a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Por comunidades autónomas (CCAA), Andalucía es la que más financiación recibe (37,5 millones), seguida de Cataluña (15,9 millones), Comunidad Valenciana (11,3 millones) y Madrid (8,5 millones).

El montante de dinero está dividido en 268 ayudas. De acuerdo con Ciencia, entre los equipamientos que se van a financiar destaca una ayuda de dos millones de euros que va a recibir la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Esta se destinará a un proyecto del ámbito de Biociencias y Biotecnología enfocado en la adquisición de un microscopio electrónico de transmisión (TEM) de 200 kV, "lo que permitirá la modernización de la infraestructura de microscopía" del centro educativo.

Otra ayuda de cerca de 1,2 millones de euros irá a parar a la Universitat de Valencia para un equipamiento de Resonancia de Spin Electrónico que permita usar la banda X (10 GHz) y la banda Q (35 GHz) tanto en modo continuo como pulsado. Según el Ministerio, sólo hay un aparato de banda Q pulsada en España en la actualidad y los pocos equipos pulsados disponibles en el país sólo disponen de banda X pulsada.

"Esta técnica es análoga a la resonancia magnética nuclear (RMN), pero realizando la resonancia entre los estados de electrones desapareados. Sus aplicaciones son muy variadas, incluyéndose el estudio de la estructura electrónica en materiales magnéticos y radicales, las conformaciones de proteínas y sistemas biológicos, los contaminantes medioambientales y el control de radicales en alimentos", ha explicado Ciencia.

Por otro lado, la Universidad de Córdoba recibirá 1,6 millones de euros para la adecuación y puesta en funcionamiento de un laboratorio de diagnóstico, aislamiento, estudio y caracterización de patógenos y contaminantes zoonósicos y emergentes destinado al diagnóstico e investigación de patógenos y contaminantes en animales domésticos y silvestres, alimentos, vectores artrópodos y muestras ambientales en nivel II de biocontención.

"El número de enfermedades emergentes y re-emergentes (EE-RE) se ha incrementado en las últimas décadas, siendo un importante reto para la salud global. Esta infraestructura, pionera en Andalucía, zona de alto riesgo de aparición de EE-RE, responde a demandas de conocimiento y de transferencia vinculados a la salud pública, sanidad animal y salud ambiental", ha detallado el Departamento encabezado por Diana Morant.

Por su parte, Morant ha recalcado que el Gobierno trabaja para que los investigadores "tengan los mejores equipos para hacer ciencia de excelencia" en el país.