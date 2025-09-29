Científicos católicos de España hablarán esta semana en el CEU de IA, ética y experiencias cercanas a la muerte

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU San Pablo acogerá, entre los días 2 y 4 de octubre, el IV Congreso Sociedad de Científicos Católicos de España, organizado por la Sociedad de Científicos Católicos (Society of Catholic Scientists), según ha informado el CEU en un comunicado.

A través de ponencias magistrales, mesas redondas y sesiones de pósteres, el Congreso tratará temas relacionados con la intersección entre la ciencia y la fe católica, con especial énfasis en el ámbito de la Inteligencia Artificial, Bioética y Experiencias Cercanas a la Muerte.

El programa incluye también ponencias sobre el caso Galileo, la relación entre el origen humano y el pecado original, neurociencia, cuidado del medio ambiente y Sábana Santa.

Además, se realizarán mesas redondas sobre libertad y determinismo y el papel del científico católico en su ámbito profesional.

Durante este encuentro también tendrá lugar la presentación de los trabajos ganadores del III Concurso para colegios e institutos de la Sociedad de Científicos Católicos de España.

El congreso se encuentra abierto a cualquier persona y quiere ser también un foro de diálogo con personas de cualquier credo religioso y no creyentes, según ha informado el CEU.