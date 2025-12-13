Cientos de activistas se concentran en Madrid para denunciar el maltrato animal en granjas y mataderos

Concentración por el Día Internacional de los Derechos de los Animales (DIDA), organizada por Igualdad Animal, en la Puerta del Sol, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cientos de activistas se han concentrado este sábado en la madrileña Puerta del Sol con motivo del Día Internacional de los Derechos Animales para denunciar las condiciones que padecen los animales en granjas y mataderos, así como para reclamar al Gobierno avances legislativos que refuercen su protección.

La protesta, convocada por la Fundación Igualdad Animal, se ha celebrado por decimoséptimo año consecutivo y ha puesto el foco en la responsabilidad de las administraciones públicas a la hora de legislar: "Escuchando a la ciudadanía y no solo a los intereses de la industria ganadera", han indicado al respecto en un comunicado.

Durante la concentración, los asistentes han llevado a cabo un 'minuto de escucha', realizado durante la lectura del manifiesto y en el que se han reproducido gritos de animales procedentes de un matadero de España, con el objetivo de recordar al público que ese maltrato "está ocurriendo en estos momentos a pocos kilómetros de nuestras casas".

El manifiesto ha sido leído por la actriz Elisabeth Larena, quien ha señalado que "cada año millones de animales explotados en granjas y mataderos viven y mueren en condiciones que, si las viéramos con nuestros propios ojos, rechazaríamos sin dudarlo".

"Sufren mutilaciones, aislamiento, hacinamiento, procedimientos que niegan todo aquello que hace que una vida merezca ser vivida. A diferencia de otros movimientos de liberación, en este los oprimidos no pueden organizarse, rebelarse ni salir a la calle a luchar por sus derechos", ha sostenido.

Por su parte, el cofundador de Igualdad Animal, Javier Moreno, ha reivindicado que hoy han visibilizado una vez más la violencia que sufren los animales en la industria ganadera y reclamado justicia para ellos: "Un año más hemos reclamado que, en lo importante, en la capacidad para sufrir y disfrutar, todos los animales somos iguales", ha apuntalado.

La Fundación Igualdad Animal conmemora esta jornada junto a otras organizaciones de todo el mundo, casi coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre.

El origen del Día Internacional de los Derechos Animales se remonta al 10 de diciembre de 1998, cuando la organización británica Uncaged Protecting Animals lanzó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales --justo cincuenta años después de la ratificación de la Declaración de Derechos Humanos-- para reclamar la inclusión de los animales no humanos en el ámbito de protección moral y legal.