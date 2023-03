Cientos de personas piden en Madrid blindar las pensiones en la Constitución "para evitar su recorte o privatización"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de personas convocadas por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) se han concentrado este mediodía en Madrid para pedir que las pensiones queden blindadas en la Constitución "prohibiendo su privatización y la pérdida de poder adquisitivo".

En el marco de la presentación de la campaña 'Somos 47 millones' por el décimo aniversario de la plataforma social, el portavoz de la MERP, Joanen Cunyat, ha afirmado que es "el momento" de que "todos los demócratas" se unan en este objetivo.

En concreto, Cunyat ha reiterado en el acto "que no somos solo nueve millones de pensionistas, sino que somos 47, presentes y futuros, que debemos unirnos para blindar las pensiones en la Constitución".

En este sentido, la plataforma de pensionistas, desde la plaza del Museo Reina Sofía, ha asegurado que este es el "principal" y "uno de próximos grandes pasos democráticos", ya que las pensiones "no están reconocidas como un derecho constitucional, no existe ni el término de 'pensiones públicas', ni el reconocimiento de que no pierdan poder adquisitivo".

Según los portavoces de la MERP, "lo que necesita la sociedad no son enfrentamientos sobre su cuantía de la pensión, carrera de cotización, edad que se tenga o provincia en la que se resida, lo que necesita es una unidad clara y contundente por el blindaje de las pensiones en la Constitución, para evitar su recorte o privatización".

Preguntado por la última reforma de pensiones que se ha aprobado, Cunyat ha explicado que es una "buena noticia" que haya mejoras para las pensiones en diferentes aspectos, aunque en la plataforma "hay distintas posiciones".

"Esta reforma incluye que se tiene que revisar cada tres años y consideramos que eso se tiene que dar en el marco de estabilidad de unas pensiones blindadas en la Constitución, de forma que no dependan de las turbulencias económicas", ha subrayado.

En la misma línea, ha reiterado que desde la plataforma no apuestan "por la incertidumbre o las tensiones o la división", sino ponen sobre la mesa la apuesta "por la estabilidad, por la certidumbre, por la unidad, el consenso y por la seguridad".

En el acto han intervenido 18 organizaciones distintas, "como expresión de unidad y de la pluralidad de la plataforma, de la que ya forman parte más de 500 organizaciones de todo el país, así como también ha contado con las actuaciones como la del poeta Pau Albert y Miguel Ríos.

El cantautor ha mostrado su apoyo a la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones afirmando que los pensionistas sostienen una "reivindicación justa" de que las pensiones estén en la Constitución y "llamen a su defensa" a más gente y no solo a los pensionistas.