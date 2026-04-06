Se cierra el registro de voluntarios para la visita del Papa a Barcelona y sigue abierto para Madrid y Canarias

Vista de la Basílica de la Sagrada Familia, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El registro de voluntarios para la visita del Papa León XIV a Barcelona se ha cerrado, según ha informado la web oficial del viaje del Pontífice a España. Prevost visitará la ciudad condal del 9 al 11 de junio de 2025, en el marco de su viaje a España, del 6 al 12 de junio.

"No hacen falta más manos. Muchas gracias a todos los que han ofrecido su tiempo", subrayan los coordinadores de la visita, al tiempo que animan a apoyar el viaje del Pontífice con "oración".

Por su parte, continúan abiertas las inscripciones para participar activamente en la visita a Madrid --donde permanecerá del 6 al 9 de junio-- y Canarias --donde estará del 11 al 12 de junio--.

En concreto, desde la Iglesia recuerdan que se puede colaborar como voluntarios, tanto en los trabajos de preparación como en las tareas de apoyo durante los actos; realizando alguna colaboración en especie --como transporte, servicios, material o conocimientos profesionales--; y ofreciendo casa para la acogida de peregrinos.