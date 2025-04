Ciudadanos lamentan la "inesperada" muerte del Papa: "Después de verle ayer parecía que tenía vida para rato"

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios ciudadanos han lamentado en las inmediaciones de la Catedral de la Almudena de Madrid el fallecimiento del Papa Francisco, que ha muerto este lunes 21 de abril a los 88 años de edad.

"Sabiendo su deseo de estar con el pueblo, Dios le concedió ese momento que tuvo ayer de despedirse de toda la gente, tan humilde y tan servicial y tan alegre como siempre", ha señalado el sacerdote en un colegio de Pozuelo Enrique Parada, quien ha destacado que esa imagen "impactó a todos" porque "casi nadie se esperaba que pidiera participar activamente en la Semana Santa".

El sacerdote ha añadido que, después de ver al Papa este domingo, "parecía que tenía vida para rato". "Esta semana estará llena de ofrecimientos por él", ha subrayado Parada, que ha lamentado que Francisco no haya viajado nunca a España.

Una mujer italiana ha recalcado que Francisco era "el Papa del pueblo, amado por todos". "Uno de los mejores papas que hemos tenido", ha aseverado.

Otra mujer argentina ha indicado que la muerte del Papa es "una noticia muy triste" para la comunidad religiosa. "Hizo muchos cambios en la Iglesia que entiendo que son importantes, es una tristeza para la Argentina, nos representó. A ver qué pasa ahora, a ver quién viene", ha dicho.

Una ciudadana mexicana se ha enterado del fallecimiento del Papa al ser preguntada por Europa Press por la noticia. "No lo sabía, no había visto las noticias, sólo vine a visitar (La Almudena) y no sabía que había fallecido, es una impresión fuerte, algo muy inesperado", ha lamentado.

Asimismo, un joven ha puntualizado que para todos los creyentes "es una noticia muy triste" y le ha pedido a Dios "por su descanso eterno". "No fue el típico Papa tradicional como los anteriores y todas sus nuevas enseñanzas van a servir de progreso para la Iglesia", ha comentado.

"UN PAPA MUY POCO TRADICIONAL Y MUY QUERIDO"

Kristen Giménez, de 46 años y mexicana, ha indicado a Europa Press que, tras conocer la noticia del fallecimiento del Papa esta mañana, ha decidido rendir "un pequeño homenaje" a Francisco con una visita a la Catedral de la Almudena. "Era un Papa muy poco tradicional y muy querido. Sentíamos mucha simpatía por él y queríamos darle las gracias", ha asegurado visiblemente emocionada.

Miguel y Sofía, padre e hija también procedentes de México, acababan de salir de la Catedral de la Almudena junto al resto de la familia cuando se han enterado de la noticia. "Sentía bastante simpatía con el Papa Francisco, era alguien muy cercano", ha lamentado la joven.

Por su parte, Miguel ha reconocido estar "sorprendido y triste", ya que tenían previsto viajar a Roma para acudir a una audiencia papal pero que finalmente suspendieron el viaje ante el estado de salud del Papa. "Queríamos ir a verlo, nos hacía mucha ilusión", ha reconocido.

Procedente de Italia, Caterina (de 54 años), se encontraba en Madrid desde el día anterior y tenía prevista su visita a la Almudena. Sin embargo, al conocer el fallecimiento del Pontífice, ha decidido acercarse para rezar por él. "Ha sido una coincidencia muy significativa. Veníamos ya con la idea de visitar la catedral, pero vamos a rezar por el Papa Francisco", ha declarado.

Ana, de 45 años y catequista de Madrid, también ha expresado su sorpresa ante la muerte del Papa Francisco. "Sorprende un poco, porque es verdad que parecía que se había recuperado", ha relatado. En su caso, tenía previsto visitar el templo pero ha decidido aprovechar el momento para rezar por él.

"Lógicamente, ya que estamos aquí, aprovecharemos para rezar por el Papa", ha precisado. También ha expresado su deseo de que el próximo cónclave esté guiado por el Espíritu Santo: "Esperamos que la elección del siguiente Papa sea realmente fruto de la inspiración del Espíritu Santo, y que la fumata blanca llegue cuanto antes".

Asimismo, ha destacado "el simbolismo" de la fecha de la muerte del Papa Francisco: "No deja de ser curioso que haya fallecido un lunes de Pascua, es una señal especial. Ya si hubiera sido el domingo de Resurrección, hubiera sido demasiado significativo", ha subrayado.

María Rosa Balmanya, procedente de Gerona, se encontraba este lunes en la Catedral de la Almudena durante un viaje turístico por Madrid. "He venido para pasar unos días, la visita a la catedral ya estaba prevista", ha explicado para añadir que, tras la sorpresa inicial, no se había acercado "expresamente" a la Almudena por ese motivo. "Me he enterado de la noticia esta mañana, pero nuestra visita era turística, aunque rezaré por todos", ha indicado.

En la misma línea, Rocío, argentina de 40 años, ha indicado que estaban "de paseo por Madrid" siguiendo un recorrido turístico previamente planificado. "Estamos de paso, no vinimos expresamente. Somos católicos pero no practicantes, así que no hemos rezado", ha afirmado.

Por el contrario, Lucía y Rubén, dos jóvenes madrileños de 20 años, sí han decidido acercarse a la Almudena para rezar por el Papa ya que estaban de paso por esta zona. "Nos ha conmovido su muerte. Teníamos simpatía por él. Como estábamos cerca, hemos querido pasar un momento por aquí para rezar", han añadido.