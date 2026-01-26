Clases suspendidas, trenes cancelados, carreteras cortadas y ríos desbordados, primeros efectos de Joseph

Vehículos en la estación de esquí de Sierra Nevada. - EUROPA PRESS

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Trenes cancelados, carreteras cortadas, desembalses de pantanos, ríos desbordados y actividad lectiva suspendida en el interior de Pontevedra son algunos de los primeros efectos de la borrasca Joseph sobre la península. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de 72 vías afectadas por nieve, aunque ninguna vía de la red general está cortada, pero se requiere precaución para circular. En la red secundaria, la nieve mantiene cortadas algunas vías especialmente en Navarra.

Galicia es, no obstante, la comunidad más afectada hasta el momento con la zona interior de Pontevedra con aviso rojo por fuertes lluvias que podrían alcanzar los 150 litros en 24 horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

La Xunta ha cancelado la actividad lectiva en el interior de Pontevedra y las condiciones meteorológicas han obligado a suspender los trenes de la red convencional entre Ourense y Santiago y el servicio Ourense-Vigo Guixar. Además, Adif ha puesto una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea Ourense-Santiago para los trenes de alta velocidad. Esta limitación por condiciones meteorológicas adversas tiene, en principio, una duración de 48 horas, según informan a Europa Press fuentes de Adif.

El Ayuntamiento de Pontevedra ha activado el protocolo de seguridad ante la alerta naranja por riesgo de inundaciones en el río Lérez y la previsión de fuertes lluvias a lo largo de la jornada. La medida incluye el cierre preventivo de accesos fluviales, sendas peatonales y varias vías de tráfico situadas en zonas potencialmente inundables.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para que evite acercarse a los lechos de los ríos, realizar actividades en sus inmediaciones o cruzar por zonas que ya se encuentren inundadas, ante el riesgo de desbordamientos repentinos. De hecho, En la localidad de Cuntis se ha desbordado el Regueiro de Calvos, un afluente del río Gallo, que amenaza con inundar viviendas.

En el caso de Asturias y Cantabria, la red de ferrocarril se ha visto afectada y durante la mañana se han suspendido también las conexiones de tren de la línea Oviedo-Santander, entre Llanes y El Berrón, en territorio astur, y ya en Cantabria desde Cabezón de la Sal y Llanes. También está interrumpida la de ancho métrico Santander-Bilbao entre Orejo (Marina de Cudeyo) y Carranza, según ha informadao Adif.

Estas afecciones que afectan a Cantabria se suman a otras registradas en otros puntos del país en la circulación ferroviaria en este inicio de jornada y también durante el fin de semana.

En Andalucía, las intensas lluvias de los últimos días y las previsiones para los próximos se están notando en los embalses y el pantano de La Minilla en El Ronquillo (Sevilla) ha comenzado a desembalsar agua. El desembalse ha comenzado a las 11 horas de este lunes con una cantidad prevista de 42 metros cúbicos por segundo. El embalse se encuentra actualmente a un 95,8% de su capacidad total, según información consultada en la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Y las intensas lluvias han obligado, además, a cerrar la estación de esquí de Sierra Nevada, al dejar dañada el área esquiable y en Córdoba, el Ayuntamiento ha decretado el cierre durante la jornada de este martes de los parques, jardines e instalaciones deportivas al aire libre, así como la suspensión de las actividades municipales en vía pública y el balizamiento de zonas con arbolado singular, debido a la previsión de lluvias y fuertes rachas de viento.

Euskadi ha llegado a registrar rachas de viento de 104 km/h en la estación meteorológica de Higer, en la localidad guipuzcoana de Hondarribia, de 103 km/h en la de Matxitxako, en Bermeo (Bizkaia) y de 102 km/h en la de Jaizkibel, en Lezo (Gipuzkoa). Además, la altura de ola significante máxima se ha registrado en el Puerto de Pasaia, con 4,2 metros.

En Pamplona, la crecida del río Arga ha obligado a cerrar pasarelas debido al aumento de caudal y en Baleares el viento ha provocado en ibiza el desprendimiento de la cubierta de un edifio que ha sepultado dos coches.