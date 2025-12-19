La CNMC acepta los compromisos de Google sobre la remuneración a las editoriales de prensa y agencias de noticias

Archivo - La presidenta de LA CNMC, Cani Fernández Vicién, durante la primera jornada del Forbes Spain Economic Summit 2025, en el Hotel Villa Magna, a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El encuentro, que tiene lugar los días 25 y 26 de septiem - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la terminación convencional del expediente sancionador que investigaba a Google por un posible abuso de posición de dominio en sus negociaciones con las editoriales de prensa y agencias de noticias españolas.

Así lo ha anunciado este viernes la CNMC, que ha añadido que Google "deberá cumplir los compromisos" que le ha presentado y que "se basan en un sistema más transparente, equitativo y conforme a la normativa española" cuando negocia con las editoras de prensa y agencias de prensa para incluir sus noticias en Google Search, Google News, Google Discover y Google News Showcase.

En este sentido, el organismo estatal ha detallado que los compromisos tienen una duración de cinco años, renovables por otros cinco, y afectan a todas las editoriales de prensa y agencias de noticias españolas hayan firmado o no acuerdos previos con Google. "Estos compromisos mejoran la competencia en el mercado y contribuyen a proteger el derecho a la información", ha señalado la CNMC.

El expediente se inició tras una denuncia del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) contra Google ante la CNMC, que en marzo de 2023 inició la investigación por la posible imposición de condiciones comerciales no equitativas a los editores en la negociación y suscripción de los acuerdos de licencia para el uso de sus publicaciones de prensa.

Además, la CNMC investigaba si los hechos podrían distorsionar el funcionamiento normal del mercado, perjudicando al interés general, mediante la vulneración de disposiciones legales o el aprovechamiento indebido de situaciones en las que otras empresas dependen económicamente de su posición, ya que a través de Google Search, Google News, Google Discover y Google News Showcase, muchos usuarios acceden a las noticias que publican los medios de comunicación.

El 19 de marzo de 2025, Google presentó una serie de compromisos para resolver los problemas de competencia detectados. La CNMC considera que son "adecuados y que protegen el interés público".

De este modo, la tecnológica se compromete a informar a los editores sobre la metodología y parámetros de cálculo de la remuneración y sobre los ingresos publicitarios relevantes; así como a establecer plazos y fases claras para la negociación de los acuerdos, con posibilidad de recurso a mecanismos de resolución de conflictos conforme a la ley española.

Entre otras, también se compromete a una revisión anual de la oferta económica, con opción para los editores de aceptar la actualización o mantener las condiciones previas; acepta la posibilidad de solicitar remuneración por el uso de contenidos desde la entrada en vigor del artículo 129 bis de la ley de propiedad intelectual; y no tomará represalias contra los editores por limitar el uso de sus contenidos o por no alcanzar un acuerdo.

El procedimiento se resuelve mediante terminación convencional sin declaración de infracción ni imposición de sanción. Por ello, la resolución no contiene declaración de infracción ni sanción económica, sino que incorpora los compromisos de Google como vinculantes y encomienda a la Dirección de Competencia la vigilancia de su cumplimiento.

Por su parte, la compañía ha explicado que, durante los últimos años, ha venido implementando un programa llamado Extended News Previews (ENP) como parte de su programa de cumplimiento con la Directiva Europea sobre los derechos de autor. "Somos la única plataforma que gestiona un programa de licencias de esta magnitud y contamos con acuerdos con más de 5.000 publicaciones de prensa en toda la UE, incluyendo más de 350 en España", ha indicado.

La compañía ha apuntado que la aceptación de estos compromisos por la CNMC pone fin a la investigación "sin que se hayan determinado irregularidades" por parte de Google. "Seguiremos comprometidos con las inversiones en productos y programas que ayudan a las personas a acceder a la información y a los editores a encontrar audiencias, también en la era de la IA", ha concluido.