La CNMC espera que la ley de medios "llegue más pronto que tarde" al BOE: "Es un imperativo democrático"

El vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García-Castillejo, inaugura la jornada anual de UTECA. - UTECA

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García-Castillejo, considera un "imperativo democrático y de compromiso" con el sector audiovisual que el proyecto de ley de Gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación "avance en su tramitación parlamentaria y llegue más pronto que tarde al Boletín Oficial del Estado (BOE)".

En la conferencia de inauguración de la jornada anual de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), García-Castillejo ha dicho que el proyecto de ley de Gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación constituye "una pieza central para el futuro de la regulación audiovisual en España".

García-Castillejo ha señalado que representa "una oportunidad para fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad en el ecosistema publicitario", al tiempo que ha argumentado que la transformación digital del sector audiovisual y publicitario exige "una revisión profunda del marco normativo y de los mecanismos de supervisión" y "una regulación que garantice la transparencia y la pluralidad informativa".

En este sentido, el vicepresidente de la CNMC ha dicho que es "fundamental" que los sistemas de medición y los procesos de supervisión sean "fiables y accesibles, permitiendo a los usuarios y anunciantes tomar decisiones informadas y reforzando la confianza en el entorno digital".

CREDIBILIDAD DE LOS DATOS

Desde su punto de vista, la credibilidad de los datos y la protección frente a la desinformación son "pilares esenciales para un ecosistema audiovisual responsable". "La regulación debe promover mecanismos que aseguren la trazabilidad de los contenidos y la supervisión de los algoritmos evitando prácticas opacas y favoreciendo la diversidad de perspectivas", ha declarado.

Además, el vicepresidente de la CNMC ha señalado que la "seguridad y la responsabilidad en los entornos audiovisuales requieren una combinación equilibrada entre supervisión pública y autorregulación sectorial".

"La corregulación se presenta como una vía eficaz para adaptar las normas a los nuevos desafíos tecnológicos y sociales, garantizando la protección de los colectivos más vulnerables y la defensa de los intereses generales", ha declarado.

Del mismo modo, ha insistido en que "la regulación debe ser flexible y estar abierta a la innovación, promoviendo la colaboración entre todos los actores implicados para construir un ecosistema digital seguro, transparente y diverso, en el que la libertad informativa y la pluralidad sean valores centrales".

Según el vicepresidente del regulador, la CNMC está desarrollando metodologías y herramientas técnicas para "garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección efectiva de los derechos de los usuarios".

"También lo haremos con la intención de simplificar y, de alguna manera, minorar la presión administrativa sobre los prestadores, en una perspectiva de mayor agilidad y una mejor colaboración e interacción entre los operadores, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual y el regulador", ha subrayado.