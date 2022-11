La CNMC pide que la Liga limite la discrecionalidad en la comercialización de ciertos derechos audiovisuales de 1ª y 2ª

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha apuntado en un nuevo informe una serie de mejoras que afectan a las condiciones propuestas por La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) para comercializar determinados derechos audiovisuales, entre ellas que "limite la discrecionalidad" en la comercialización de ciertos derechos audiovisuales de Primera y Segunda División del campeonato.

Según ha informado este viernes el organismo regulador, se trata de los partidos de la 1ª y 2ª División y Play-Offs de ascenso, aparte de resúmenes y otros programas, en ciertos territorios fuera del Espacio Económico Europeo (concretamente África, Caribe, Asia, Subcontinente Indio, Medio Oriente y Norte de África, Israel y Gibraltar).

Entre otras recomendaciones, la CNMC señala que la LaLiga garantizar un procedimiento de adjudicación de acuerdo con los principios de publicidad y transparencia. En particular, fijando los criterios para la valoración de los requisitos para la adjudicación de los lotes, aumentando la certidumbre para los operadores y limitando la discrecionalidad de la LaLiga.

Asimismo, le insta a no incluir facultades, reservas o titularidad de derechos no atribuidos por el Real Decreto-ley 5/2015; y a "aclarar las condiciones en cuanto a la emisión lineal o no lineal y no discriminar entre operadores".

Por otra parte, la Comisión solicita a LaLiga que revise el papel de Mediaproducción S.L.U. como encargada de la comercialización y considere una duración de los contratos "adecuada" a las normas de competencia.