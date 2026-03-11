La CNMC pide transparencia a servicios de reventa de entradas y revisar prohibir publicidad de combustibles fósiles

Archivo - CNMC, fachada de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su informe sobre el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, a solicitud del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que contempla una serie de recomendaciones como mejorar la transparencia a servicios de reventa de entradas o reconsiderar la prohibición general de la publicidad de combustibles fósiles, entre otras.

La CNMC indica que este anteproyecto de ley persigue reforzar la transparencia en las prácticas comerciales, la veracidad de las afirmaciones medioambientales y el derecho de las personas consumidoras a reparar los bienes, una norma que pretende así facilitar decisiones de consumo "más informadas y responsables".

Además, destaca que incorpora medidas destinadas a corregir asimetrías informativas en ámbitos como la reducción del contenido de los productos, los sistemas de precios dinámicos y la reventa de entradas, y establece nuevas limitaciones en materia de publicidad de combustibles fósiles.

La CNMC recuerda que cualquier limitación regulatoria debe "justificarse adecuadamente y respetar la libertad de empresa y los principios de buena regulación, especialmente los de necesidad y proporcionalidad". Asimismo, señala que las nuevas obligaciones deben contar "con el rango normativo adecuado y aplicarse de forma proporcionada, considerando su impacto en las pymes".

Por ello, tras analizar el proyecto normativo, la CNMC plantea varias propuestas de mejora, como instar a priorizar medidas para mejorar la transparencia y fiabilidad de los servicios de reventa de entradas antes de imponer limitaciones directas a los precios, y, en su caso, concretar adecuadamente la referencia al IPC.

También pide reconsiderar la prohibición general de la publicidad de combustibles fósiles, "valorando enfoques alternativos menos restrictivos como campañas de concienciación", y precisar el concepto de afirmación medioambiental, "delimitando claramente su aplicación a las comunicaciones comerciales dirigidas a consumidores".

Por otro lado, reclama concretar las nuevas obligaciones informativas sobre la reducción del contenido de los productos, para evitar "incertidumbres en su aplicación"; y preservar la flexibilidad de los sistemas de precios dinámicos como herramienta competitiva, reforzando la transparencia y las obligaciones de información.

Por último, solicita valorar alternativas "más flexibles" a la cofinanciación de las reparaciones, con el fin de evitar "cargas desproporcionadas" para las pymes.