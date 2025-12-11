La CNMC reclama asumir la supervisión de la asignación de fondos públicos para la publicidad estatal

Archivo - La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, comparece, en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, en el Congreso de los Diputados, a 13 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha reclamado asumir la supervisión de la asignación de fondos públicos para la publicidad estatal, la salvaguarda del funcionamiento independiente de los prestadores del servicio público de medios de comunicación o la garantía del derecho de los usuarios a personalizar la oferta de medios de comunicación.

Según ha explicado durante su comparecencia este jueves ante Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja, son algunas cuestiones que prevé el Reglamento sobre Libertad de Medios de Comunicación (European Media Freedom Act, EMFA) y que no incluye el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación que se encuentra en tramitación.

Fernández ha explicado que esas competencias "se le deben de atribuir a una autoridad independiente". "Creemos que nosotros estaríamos bien posicionados para ello", ha manifestado, al tiempo que ha apuntado que "esto no está en la ley, está en el reglamento y se va a tener que incluir de alguna manera".

La presidenta de la CNMC contestaba así al portavoz del PP Mario Cortés, que le ha planteado si cree que la Comisión es la "idónea" para aplicar la Ley de Libertad de Medios cuando se habla "no solo de medios audiovisuales, sino de todos los medios".

"¿Para qué sirve esa ley? Lo ha apuntado Vox, sirve como coartada para intentar controlar a los medios de comunicación privada. ¿Por qué? Aplicamos un reglamento de obligado cumplimiento y aplicamos otro reglamento de obligado cumplimiento. Y, precisamente, para las cuatro cosas que habría que definir por parte del país, no le incluye el texto", ha criticado el diputado 'popular'.

En la misma línea, el representante de Vox Pablo Sáez ha destacado "la importancia que existan reguladores independientes para que los mercados sean competitivos" y ha dicho que les "preocupa la colonización de las instituciones y organismos públicos" por parte del PSOE.

También ha mostrado su preocupación por que "el Gobierno pretenda utilizar a la CNMC para dar una apariencia de independencia a un control que pretende ejercer sobre todos los medios".

"ESTRICTO" CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Por su parte, la presidenta del organismo considera que la propia CNMC "ha dado pruebas del estricto cumplimiento de la ley, de su independencia". Además, ha asegurado al portavoz de Vox que seguirá ejerciendo sus funciones "con la misma independencia, con la misma profesionalidad y con el mismo cumplimiento normativo que le caracteriza".

Desde el PSOE, Alberto Rojo ha asegurado que la CNMC velará por que "los proveedores de servicios digitales cumplan con el reglamento europeo de los servicios digitales". "Vamos tarde. La CNMC podría ya contar con la habilitación legal necesaria", ha dicho el portavoz socialista.

"Si se ha tenido que incluir en este proyecto de ley es porque algunos grupos políticos decidieron de forma irresponsable no convalidar el Real Decreto 9/2024, norma que incluía ya dicha habilitación y podríamos estar ya trabajando en esta línea", ha subrayado.

Según el portavoz del PP, no hace falta ninguna ley para aplicar un reglamento de obligado cumplimiento. "Hace falta el desarrollo reglamentario, que es para definir, por ejemplo, cuál es el proceso por el que se puede excepcionar o no el derecho del periodista a no revelar sus fuentes. Mira por dónde, que eso no lo aborda", ha manifestado Mario Cortés.

"Real decreto ley, ley, a mí me da igual. O sea, ande o no ande, me da igual. La cuestión es que tengamos las competencias. Yo no puedo abrir un procedimiento sancionador sin una ley que me habilite. Actualmente no tengo esa ley, no tengo ese rango legal que me lo permita", ha asegurado la presidenta de la CNMC, que ha dicho que lo necesitan "de forma urgente".

POSIBLE CONDENA A ESPAÑA

Cani Fernández ha advertido de que, "en cualquier momento" el Tribunal de Justicia de la UE, impondrá "una sentencia condenando a España con multa coercitiva diaria". "Me gustaría que antes de que eso pudiera llegar a pasar, se pongan ustedes de acuerdo y procuren que de alguna manera podamos ejercer las funciones que nos encomienda la ley", ha zanjado.

Desde Sumar, la portavoz Teslem Andala Ubbi ha preguntado cómo va a detectar la CNMC el contenido ilegal en las plataformas. En este caso, la presidenta ha dicho que están desarrollando herramientas para poder investigar directamente, pero ha puesto en valor la importancia de la sociedad civil. "No podemos estar todos con mil ojos al mismo tiempo en todas partes", ha añadido.

En cuanto a los procedimientos sancionadores, Cani Fernández ha explicado que la Comisión ha abierto ya más de 15 procedimientos sancionadores y ha lanzado requerimientos para ver si están cumpliendo la normativa y, en su caso, abrir procedimientos sancionadores.