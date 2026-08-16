MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 16 de agosto, ha estado formada por los números 29, 8, 2, 17, 44, 31. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.359.391,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 9 de Valladolid, situada en Paseo Zorrilla, 74.