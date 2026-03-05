MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 5 de marzo, ha estado formada por los números 1, 11, 14, 22, 41, 43. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.994.824 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 3.500.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor número 21.815 de Puerto Real (Cádiz), situado en Concepción, 61; en el número 45.765 de León, situado en Cartagena, 1; y en la Administración de Loterías número 15 de Santiago de Compostela (A Coruña), situada en Aerop. Lavacolla, Ctra. Lavacolla, s/n.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 109 boletos acertantes, que recibirán 849 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.834 boletos acertantes, que recibirán 24 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 105.556 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.