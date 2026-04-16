MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves 16 de abril, ha estado formada por los números 10, 48, 41, 15 5, 1. El número complementario es el 46 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.885.579,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.300.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.