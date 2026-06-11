MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 11 de junio, ha estado formada por los números 30, 20, 10, 17, 40 y 4. El número complementario es el 37 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 3.426.056,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº160 de Barcelona, situada en Escorial, 113 L-Tienda tercera y en la nº1 de Binéfar (Huesca), situada en Avda. Aragón, 31.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de Granada; en la nº1 de Alaquás (Valencia); en el Despacho Receptor nº03.400 de Benidorm (Alicante); en el nº45.725 de León; en el no 45.820 de San Andrés del Rabanedo (León) y en el nº69.750 de Ramales (Cantabria).