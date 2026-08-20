MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 20 de agosto, ha estado formada por los números 28, 47, 16, 1, 20 y 2. El número complementario es el 10 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.603.018,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº1 de Sant Julià de Lòria (Andorra), situada en Lòria, 26 - local 2.