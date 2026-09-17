MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 17 de septiembre, ha estado formada por los números 38, 20, 22, 6, 43, 3 y 18. El número complementario es el 7 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.353.693,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 20 de Salamanca, en la nº 1 de Pontecesures (Pontevedra) y en el Despacho Receptor nº 72.010 de Cantillana (Sevilla).