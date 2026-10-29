MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 28 de octubre, ha estado formada por los números 11, 42, 26, 24, 13 y 48. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.500.042 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº2 de Mota del Cuervo (Cuenca), situada en Ramón y Cajal Alta, 1.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 11 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), situada en Arts i Oficis, 58-60; en la nº 80 de Valencia, situada en Ramiro de Maeztu, 18; y en el Despacho Receptor nº 90.920 de Benavente (Zamora), situado en Avda. Maragatos, 35.