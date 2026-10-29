Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves

Europa Press Sociedad
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 22:20
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MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 28 de octubre, ha estado formada por los números 11, 42, 26, 24, 13 y 48. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.500.042 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº2 de Mota del Cuervo (Cuenca), situada en Ramón y Cajal Alta, 1.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 11 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), situada en Arts i Oficis, 58-60; en la nº 80 de Valencia, situada en Ramiro de Maeztu, 18; y en el Despacho Receptor nº 90.920 de Benavente (Zamora), situado en Avda. Maragatos, 35.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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