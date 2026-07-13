MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 13 de julio, ha estado formada por los números 21, 41, 24, 26, 25 y 46. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.234.155 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de Carcaixent (Valencia) situada en Av. Juan XXIII, 88-1A ; en la nº 5 de Pontevedra, situada en Rua Dos Soportais, 4; en la nº 16 de Madrid, situada en Barquillo, 10 (local izquierdo) y en la nº 22 de Getafe (Madrid), situada en C.C. Getafe 3 local 3. Plaza Juan Carlos I s/n.