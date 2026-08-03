MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 3 de agosto, ha estado formada por los números 36, 22, 35, 2, 16, 8. El número complementario es el 12 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 1.981.647 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la administración de loterías nº 7 de La Línea de la Concepción (Cádiz) situada en Doctor Villar, 5.