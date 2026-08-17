MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 17 de agosto, ha estado formada por los números 47, 37, 12, 28, 32 y 10. El número complementario es el 39 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 1.986.450,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.