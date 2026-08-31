MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 31 de agosto, ha estado formada por los números 13, 25, 30, 35, 38, 43. El número complementario es el 8 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.031.449 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes. De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen 5 boletos acertantes, que recibirán 25.504 euros.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 67 boletos acertantes, que recibirán 952 euros. De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.755 boletos acertantes, que recibirán 25 euros.

De Quinta Categoría (3 aciertos) existen 69.137 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.