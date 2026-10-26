MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 26 de octubre, ha estado formada por los números 2, 14, 17, 31, 35, 40. El número complementario es el 22 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.310.795 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que recibirá 1.064.617 euros, Y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 42.080 de Jerez de la Frontera (Cádiz), situado en Avda. Rey Juan Carlos I, 1 - blq. 3, L-3A, Urb. A. de Arcos.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 147.262 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 42.195 de Jerez de la Frontera (Cádiz), situado en José Luis Pantoja Antúnez, 2.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 87 boletos acertantes, que recibirán 846 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.021 boletos acertantes, que recibirán 27 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 75.887 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.