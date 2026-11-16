MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 16 de noviembre, ha estado formada por los números 25, 15, 11, 27, 48 y 45. El número complementario es el 12 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.345.696 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 19 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), situada en C.C. Las Arenas. Crta. del Rincón s/n - Loc B-71-B y en el Despacho Receptor nº 92.345 de Zaragoza, situado en María Zambrano, 10. Local 14.