MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 18 de agosto, ha estado formada por los números 24, 5, 11, 44, 3 y 23. El número complementario es el 48 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.277.046 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.