MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 13 de octubre, ha estado formada por los números 28, 41, 11, 31, 42 y 13. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.473.277,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de Marratxí (Illes Balears), situada en C.C. Alcampo - Autovía P.M. 27 Km. 3,9 L-49 y en la nº4 de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), situada en C.C. Villa 2 Local 68 - A.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº11 de Elche (Alicante) situada en Jaime Pomares Javaloyes, 4 ; en el Despacho Receptor nº43.610 de Las Palmas de Gran Canaria.