MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 4 de noviembre, ha estado formada por los números 2, 10, 27, 32, 41, 49. El número complementario es el 28 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.165.237,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que recibirán 34.093,83 euros, que han sido validados en la Administración de Loterías número 41 de Málaga, en el Despacho Receptor número 55.275 de Ourense, en el número 64.245 de Palacios Rubios (Salamanca), y en el número 79.575 de Canals (Valencia).

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 65 boletos acertantes, que recibirán 1.049,04 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.784 boletos acertantes, que recibirán 27,03 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 73.120 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.