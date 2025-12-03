MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 3 de diciembre, ha estado formada por los números 12, 25, 26, 27, 34, 46. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.713.373,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 167.788 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 26 de Alicante, situada en Cerdá, 54 Bajo.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 80 boletos acertantes, que recibirán 1.049 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.055 boletos acertantes, que recibirán 25 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 95.520 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.