MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 27 de mayo, ha estado formada por los números 11, 27, 6, 9, 29 y 48. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.323.113 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no hay ningún boleto acertante por lo que el bote generado se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto en el que un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Trigueros (Huelva), situada en Plaza del Carmen, 2; en la nº1 de Pont d'Inca (Mallorca), situada en Avenida Antonio Maura, 20; en la nº7 de Santander (Cantabria), situada en Paseo de Pereda, 15 y en el Despacho Receptor no 07.880 de Villalba de los barrios (Badajoz), situado en Pozo, 9.