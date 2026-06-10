MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 10 de junio, ha estado formada por los números 49, 26, 43, 2, 35 y 3. El número complementario es el 39 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 3.468.481,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 5.000.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 13 de Albacete, situada en Antonio Machado, 44, y en la número 26 de Málaga, situada en Camino Suarez, 30 L-2.