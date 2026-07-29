MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 29 de julio, ha estado formada por los números 31, 18, 6, 9, 38 y 13. El número complementario es el 39 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 3.002.612 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.800.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº50.490 de Benajarafe, Vélez-Málaga (Málaga), situado en Ctra. Almería, 138, y en el nº 61.060 de Palma de Mallorca (Illes Balears), situado en Sindicato, 25.